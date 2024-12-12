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«Прошли путь от «Решения» к заблуждению». Колин Каухерд считает, что Бронни Джеймс – не игрок уровня НБА

Колин Каухерд считает, что Бронни Джеймс не является игроком уровня НБА.

«Давайте будем честны: Бронни не игрок НБА. Он не разыгрывающий, он не атакующий защитник, он маленький. Он атлетичный, но все в лиге атлетичные. Он не игрок НБА. Нам нужно перестать притворяться. Он игрок G-лиги, и он не доминирующий игрок G-лиги. Он даже не очень хороший игрок G-лиги. И он не был очень хорошим игроком в университете, в хорошей университетской команде, но не выдающейся.

Он славный парень, и он атлетичный, но он 185 сантиметров ростом, он не разыгрывающий защитник. Таких не существует. Это было бы то же самое, что сказать, что он очень медленный принимающий — таких в лиге не существует. Я не хочу никого обидеть, но мы прошли путь от «Решения» к заблуждению? Я думаю, что на Леброна на данный момент очень ограниченный спрос. Я не думаю, что у Бронни он вообще есть. Просто будьте реалистами», – сказал известный спортивный эксперт.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Колина Каухерда в соцсети X
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