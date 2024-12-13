Леброн Джеймс пропустит матч с «Миннесотой». Если форвард вернется в воскресенье, перерыв между играми с его участием составит 8 дней

Леброн Джеймс получил возможность восстановить силы .

Звездный форвард «Лейкерс » не полетел с командой на выездной матч против «Миннесоты», который состоится в пятницу.

Если Джеймс вернется в воскресенье против «Мемфиса», то перерыв между двумя матчами с его участием составит восемь дней.

39-летний баскетболист в нынешнем сезоне набирает 23,0 очка, 8,0 подбора и 9,1 передачи в среднем за игру.