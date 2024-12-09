«Атланта» отказывается от предложений по обмену Лэрри Нэнса
Лэрри Нэнс является важной частью ротации «Хоукс».
Форвард набирает 8,7 очка, 2,6 подбора и 1,4 передачи за 16,5 минуты в среднем за новый клуб, выходя со скамейки запасных.
Нэнс перешел в «Атланту» летом в результате обмена Деджонте Мюррэя в «Новый Орлеан».
Команда считает 31-летнего ветерана важным элементом состава и отказывается от всех предложений по обмену, поступающих в адрес клуба.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
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