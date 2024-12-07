Инсайдер Марк Стейн: «Нет никаких признаков того, что «Лейкерс» хотят заполучить Брэндона Ингрэма»

«Лейкерс» не пытаются выменять у «Пеликанс» Брэндона Ингрэма.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Среди скаутов действительно часто ходят слухи о том, что первый клуб Ингрэма может стать вариантом для обмена, но я не вижу никаких признаков того, что «Лейкерс» пытаются заполучить его.

Все достоверные сигналы указывают на то, что «Лейкерс » стремятся укрепить переднюю линию и добавить защиту периметра, чтобы помочь Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису», – пишет Стейн.