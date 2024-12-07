Инсайдер Марк Стейн: «Нет никаких признаков того, что «Лейкерс» хотят заполучить Брэндона Ингрэма»
«Лейкерс» не пытаются выменять у «Пеликанс» Брэндона Ингрэма.
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
«Среди скаутов действительно часто ходят слухи о том, что первый клуб Ингрэма может стать вариантом для обмена, но я не вижу никаких признаков того, что «Лейкерс» пытаются заполучить его.
Все достоверные сигналы указывают на то, что «Лейкерс» стремятся укрепить переднюю линию и добавить защиту периметра, чтобы помочь Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису», – пишет Стейн.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
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