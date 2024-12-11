«Пеликанс» по-прежнему рассчитывают на скидку при продлении Брэндона Ингрэма. Обмен является более вероятным вариантом (Чарания)
«Новый Орлеан» далек от продления контракта с Брэндоном Ингрэмом.
«Пеликанс» по-прежнему рассчитывают на скидку от звездного форварда, который нацеливается на соглашение с годовой зарплатой в 50 миллионов долларов.
Баскетболист недавно сменил агента, присоединившись к Klutch Sports. Он не хочет снижать свои финансовые аппетиты.
Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, обмен Ингрэма в такой ситуации представляется более вероятным вариантом, нежели сделка между двумя сторонами.
У «Нового Орлеана» есть опасения по поводу налога на роскошь, обязательства клуба перед игроками уже составляют 157 миллионов долларов без учета контракта Ингрэма на следующий сезон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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