  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Пеликанс» по-прежнему рассчитывают на скидку при продлении Брэндона Ингрэма. Обмен является более вероятным вариантом (Чарания)
5

«Пеликанс» по-прежнему рассчитывают на скидку при продлении Брэндона Ингрэма. Обмен является более вероятным вариантом (Чарания)

«Новый Орлеан» далек от продления контракта с Брэндоном Ингрэмом.

«Пеликанс» по-прежнему рассчитывают на скидку от звездного форварда, который нацеливается на соглашение с годовой зарплатой в 50 миллионов долларов.

Баскетболист недавно сменил агента, присоединившись к Klutch Sports. Он не хочет снижать свои финансовые аппетиты. 

Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, обмен Ингрэма в такой ситуации представляется более вероятным вариантом, нежели сделка между двумя сторонами.

У «Нового Орлеана» есть опасения по поводу налога на роскошь, обязательства клуба перед игроками уже составляют 157 миллионов долларов без учета контракта Ингрэма на следующий сезон.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
возможные переходы
logoБрэндон Ингрэм
logoНБА
logoНовый Орлеан
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Инсайдер Джейк Фишер: «Нет никаких признаков того, что «Лейкерс» хотят заполучить Брэндона Ингрэма»
37 декабря, 13:45
Скауты НБА считают, что Брэндон Ингрэм может оказаться в «Лейкерс» (Фишер)
57 декабря, 09:43
Менеджер НБА оценил стоимость Зайона Уильямсона в 1 драфт-пик первого раунда
152 декабря, 14:32Фото
Брэндон Ингрэм подпишет контракт с Klutch Sports Group
51 декабря, 18:57
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Владелец «Рокетс» Фертитта, как ожидается, будет назначен Трампом послом США в Италии
2 минуты назад
«Клипперс» как минимум на 2 недели потеряли Деррика Джонса из-за травмы
118 минут назад
Марюс Григонис перенесет операцию на спине. Защитник «Пао» не играет с октября
сегодня, 09:01
Гога Битадзе и Айзейя Джо – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 08:03Видео
Кубок НБА. 1/4 финала. 37 очков Адетокумбо помогли «Милуоки» пройти «Орландо», «Оклахома» была сильнее «Далласа»
88сегодня, 07:10
Карл-Энтони Таунс: «Я был мальчишкой, когда начинал в «Миннесоте». В «Нью-Йорке» я мужчина»
9сегодня, 06:49
Док Риверс: «Наша цель – не просто попасть в Вегас, мы хотим выиграть турнир»
5сегодня, 05:54
Шэй Гилджес-Александер набрал 39 очков, «Оклахома» обыграла «Даллас» и вышла в 1/2 финала Кубка НБА
2сегодня, 05:29Видео
17 очков и 9 подборов Влада Голдина не спасли Мичиган от поражения в матче с Арканзасом Калипари
1сегодня, 05:22
Гилберт Аренас о Николе Йокиче: «Он выдает пустую статистику»
50сегодня, 04:48
Ко всем новостям
Последние новости
Пол Пирс об оптимальной команде для Батлера: «Наггетс». Вместе с Йокичем они поднимут трофей, если не попадут на «Селтикс»
8 минут назад
«Бруклин» не заинтересован в обмене с «Милуоки», так как сам надеется заполучить Янниса Адетокумбо
28 минут назад
Эй Джей Лоусон и «Торонто» подпишут двусторонний контракт
сегодня, 08:45
В Санкт-Петербурге завершился Форум АСБ 2024
сегодня, 08:31
Чарльз Баркли после упоминания Jay-Z в эфире Inside The NBA: «Сейчас не лучшее время»
1сегодня, 07:44Видео
Дарвин Хэм – единственный тренер без единого поражения в матчах Кубка НБА (12-0)
4сегодня, 07:34
Эрик Споэльстра об инсайде Чарании по Джимми Батлеру: «Большая часть материала – белиберда»
6сегодня, 07:09
Генменеджер «Рокетс» Стоун отреагировал на слухи о Батлере: «Буду сильно удивлен, если наш состав изменится по ходу этого сезона»
сегодня, 07:01
Кайри Ирвинг впервые сыграл в новой модели именных кроссовок
3сегодня, 06:54Фото
Чет Холмгрен: «Лу Дорт – «Мистер замок», ШГА – MVP»
4сегодня, 06:38