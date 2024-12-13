Кевин Дюрэнт готов сыграть с «Ютой» после пропуска трех матчей из-за травмы

Возвращение Кевина Дюрэнта ожидается в пятницу.

Звездный форвард «Финикса » выбыл из строя на прошлой неделе с растяжением связок левого голеностопного сустава, но сейчас готов выйти на площадку во встрече с «Ютой».

Кевин пропустил три матча из-за повреждения, которое получил 3 декабря.

В этом сезоне Дюрэнт в среднем набирает 25,8 очка, 6,7 подбора и 3,1 передачи в среднем за игру.