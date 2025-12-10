Кендрик Перкинс: «Оклахома» точно обновит рекорд 73-9. Может закончить с 80-2»

Кендрик Перкинс считает, что «Тандер» проведут исторический сезон.

Телеведущий Кендрик Перкинс прокомментировал возможность увидеть «Оклахому» в финале Кубка НБА.

«Это точно произойдет. В лиге сейчас нет команд, которые были бы неудобным соперником для «Тандер». Они нацелены на победу в каждом матче и могут завершить сезон с 80-2.

Полностью уверен, что они обновят рекорд «Голден Стэйт » – 73-9. «Оклахома» сделает это в этом году», – заявил Перкинс.

«Тандер» идут с результатом 23-1 и сыграют с «Финиксом» в рамках 1/4 финала Кубка НБА.