12

Кендрик Перкинс: «Оклахома» точно обновит рекорд 73-9. Может закончить с 80-2»

Кендрик Перкинс считает, что «Тандер» проведут исторический сезон.

Телеведущий Кендрик Перкинс прокомментировал возможность увидеть «Оклахому» в финале Кубка НБА.

«Это точно произойдет. В лиге сейчас нет команд, которые были бы неудобным соперником для «Тандер». Они нацелены на победу в каждом матче и могут завершить сезон с 80-2.

Полностью уверен, что они обновят рекорд «Голден Стэйт» – 73-9. «Оклахома» сделает это в этом году», – заявил Перкинс.

«Тандер» идут с результатом 23-1 и сыграют с «Финиксом» в рамках 1/4 финала Кубка НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoГолден Стэйт
logoКендрик Перкинс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гилберт Аренас: «Люди несправедливы к Дюрэнту из-за его перехода в «Уорриорз». Стеф позвал его на помощь, но про это не вспоминают»
9 декабря, 06:43
Рейтинг лучших команд НБА. «Лейкерс» поднялись на 3-е место, «Бостон» ворвался в Топ-10
8 декабря, 21:41
НБА. Леброн Джеймс набрал 10 очков подряд в клатче и принес «Лейкерс» победу над «Филадельфией», 30 очков Джейлена Брауна помогли «Бостону» обыграть «Торонто» и другие результаты
8 декабря, 06:50
Главные новости
Дэнни Грин: «Стефон Касл определенно может называться частью «Большого трио»
5 минут назад
Кендрик Перкинс: «Лейкерс» не смогут остановить даже машину на пешеходном переходе рядом со школой»
24 минуты назад
Джеймс Уорти: «Молодежь с уверенностью и дисциплиной – у «Сперс» нет слабых сторон»
38 минут назад
Виктор Вембаньяма, Энтони Эдвардс и Кейд Каннингем – самые перспективные игроки НБА до 25 лет по мнению ESPN
55 минут назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Самару»
сегодня, 12:43
Джимми Батлер: «Стеф и Дрэймонд могут терять мяч, сколько влезет, остальным – нельзя»
сегодня, 12:39
Стефен Карри сыграет против «Миннесоты», Дрэймонд Грин и Эл Хорфорд пропустят матч
сегодня, 12:18
Ричард Джефферсон выступил против Кендрика Перкинса, назвавшего Янниса Адетокумбо «трусом»
сегодня, 12:01
«Миннесота» связывалась с «Чикаго» по поводу обмена Коби Уайта (Chicago Sun-Times)
сегодня, 11:12
Данк Тима Хардуэя-младшего и переход из защиты в атаку «Нового Орлеана» стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Автодора» Олег Родионов: «Терренсу Эдвардсу были предоставлены практически идеальные условия, но начались проблемы с дисциплиной»
46 минут назад
Терренс Эдвардс: «Саратов часто становился целью атак дронов. Не могу рисковать жизнью, у меня есть сын»
сегодня, 13:10
Адриатическая лига. «Мега» примет «Задар», «Сплит» сыграет с «Игокеа»
сегодня, 09:06
Чемпионат Турции. «Галатасарай» примет «Меркезефенди»
сегодня, 12:43
Чемпионат Франции. «Нантер» встретится с «Ле-Маном»
сегодня, 08:58
Евролига. «Монако» сыграет с «Фенербахче», «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» и другие матчи
сегодня, 12:42
Руи Хатимура собирался поставить 500000 долларов, выигранные в Кубке НБА, на черное в рулетке
сегодня, 10:03
163-сантиметровый данкер впечатлил Шакила О′Нила, Винса Картера и Нэйта Робинсона, получив высший балл
сегодня, 08:14Видео
«Маккаби Тель-Авив» впервые за два года проводит домашний матч Евролиги в Израиле
вчера, 20:17Фото
Бобан Марьянович официально стал игроком «Илирии»
вчера, 18:39