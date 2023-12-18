Кавай Ленард и Лаури Маркканен – самые эффективные игроки НБА в нападении в сезоне-2023/24

Портал Synergy представил рейтинг самых эффективных баскетболистов в нападении в сезоне-2023/24.

В десятку попали игроки с не менее чем 18 владениями за матч.

Топ-10 самых эффективных игроков в атаке:

1. (« ») – 25 матчей, 20,4 владения за игру, 23,7 очка за игру – 1,17 очка на владение

2. («Юта») – 17, 20,0, 23,3, – 1,17

3. Шэй Гилджес- («Оклахома») – 23, 26,1, 30,3 – 1,16

4. Тайриз Халибертон («Индиана») – 22, 21,5, 25,0 – 1,16

5. Боян Богданович («Детройт») – 7, 18,0, 20,6 – 1,14

6. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 25, 27,6, 31,2 – 1,13

7. Тайриз Макси («Филадельфия») – 24, 22,3, 25,2 – 1,13

8. Стефен Карри («Голден Стэйт») – 24, 24,7, 27,7 – 1,12

9. Джоэл Эмбиид («Филадельфия») – 22, 30,4 33,9 – 1,12

10. Кевин Дюрэнт («Финикс») – 22, 27,3, 30,3 – 1,11