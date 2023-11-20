Судьи отменили фол Дюрэнта на Маркканене в момент спасительного 3-очкового при «-3»

Теги Финикс НБА Баскетбол - видео Юта Кевин Дюрэнт судьи Лаури Маркканен Баскетбол

«Юта» имела шанс на спасение под занавес второго овертайма матча с «Финиксом», когда Лаури Маркканен атаковал из-за дуги при «-3».

Маркканен бросал с сопротивлением Кевина Дюрэнта. Судьи сперва посчитали, что звездный игрок «Санз» нарушил правила.

Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель воспользовался тренерским челленджем, который принес успех. Арбитры после повтора объявили о том, что Дюрэнт в первую очередь коснулся мяча, в связи с чем штрафные были отменены.

«Санз» сохранили преимущество и победили 140:137.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Максимов
Сами придумали правила неспортивного фола. Про подшаг в цилиндр приземляющегося бросающего . И сами про него и не вспомнили. Даже если сверху фола не было , то по этой трактовке 3 броска и владение
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dudkinrs82
Фол чистый
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий