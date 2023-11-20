Судьи отменили фол Дюрэнта на Маркканене в момент спасительного 3-очкового при «-3»
«Юта» имела шанс на спасение под занавес второго овертайма матча с «Финиксом», когда Лаури Маркканен атаковал из-за дуги при «-3».
Маркканен бросал с сопротивлением Кевина Дюрэнта. Судьи сперва посчитали, что звездный игрок «Санз» нарушил правила.
Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель воспользовался тренерским челленджем, который принес успех. Арбитры после повтора объявили о том, что Дюрэнт в первую очередь коснулся мяча, в связи с чем штрафные были отменены.
«Санз» сохранили преимущество и победили 140:137.
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