«Юта» имела шанс на спасение под занавес второго овертайма матча с «Финиксом», когда атаковал из-за дуги при «-3».

Маркканен бросал с сопротивлением . Судьи сперва посчитали, что звездный игрок «Санз» нарушил правила.

Главный тренер « » Фрэнк Вогель воспользовался тренерским челленджем, который принес успех. Арбитры после повтора объявили о том, что Дюрэнт в первую очередь коснулся мяча, в связи с чем штрафные были отменены.

«Санз» сохранили преимущество и победили 140:137.