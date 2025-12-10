Десмонд Бэйн: «Только что потерял 35 тысяч, нужно было как-то их отбить»
Десмонд Бэйн прокомментировал победу над «Майами».
Защитник «Орландо» Десмонд Бэйн стал ключевым фактором выхода «Мэджик» в полуфинал Кубка НБА (117:108 против «Майами»). Это достижение уже принесло ему порядка 100000 долларов.
«Только что потерял 35000 (штраф). Надо было их отбить. Но вообще я рад, отличная возможность поиграть в конкурентный баскетбол на ранней стадии сезона», – поделился Бэйн.
«Он получил несколько открытых попыток в ранней стадии и начал ходить в проходы, забросил несколько сложных бросков, встал на линию штрафных.
Отличная игра, поэтому нужно не давать таким парням ранние возможности, чтобы они не вошли в нужный ритм», – рассудил главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
