Судьи о броске Маркканена: «Дюрэнт сначала коснулся мяча. Все последующее, на наш взгляд, является второстепенным»

«Юта» имела шанс на спасение под занавес второго овертайма матча с « » (137:140), когда атаковал из-за дуги при «-3».

Финн бросал с сопротивлением . Судьи сперва посчитали, что звездный игрок «Санз» нарушил правила.

Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель воспользовался тренерским челленджем, и арбитры изменили свое решение.

После игры судьи дали объяснение: «По нашему мнению, были получены четкие и убедительные доказательства того, что Дюрэнт сначала совершил контакт с мячом, блокируя бросок. Поэтому челлендж был признан успешным.

Мы рассмотрели все аспекты владения. Но ключевым моментом стало то, что Дюрэнт сначала коснулся мяча. Все последующее, на наш взгляд, является второстепенным».