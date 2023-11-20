Судьи о броске Маркканена: «Дюрэнт сначала коснулся мяча. Все последующее, на наш взгляд, является второстепенным»

Теги Финикс НБА Юта Кевин Дюрэнт судьи Лаури Маркканен Баскетбол

«Юта» имела шанс на спасение под занавес второго овертайма матча с «Финиксом» (137:140), когда Лаури Маркканен атаковал из-за дуги при «-3».

Финн бросал с сопротивлением Кевина Дюрэнта. Судьи сперва посчитали, что звездный игрок «Санз» нарушил правила.

Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель воспользовался тренерским челленджем, и арбитры изменили свое решение.

После игры судьи дали объяснение: «По нашему мнению, были получены четкие и убедительные доказательства того, что Дюрэнт сначала совершил контакт с мячом, блокируя бросок. Поэтому челлендж был признан успешным.

Мы рассмотрели все аспекты владения. Но ключевым моментом стало то, что Дюрэнт сначала коснулся мяча. Все последующее, на наш взгляд, является второстепенным».

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