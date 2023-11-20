Судьи о броске Маркканена: «Дюрэнт сначала коснулся мяча. Все последующее, на наш взгляд, является второстепенным»
«Юта» имела шанс на спасение под занавес второго овертайма матча с «Финиксом» (137:140), когда Лаури Маркканен атаковал из-за дуги при «-3».
Финн бросал с сопротивлением Кевина Дюрэнта. Судьи сперва посчитали, что звездный игрок «Санз» нарушил правила.
Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель воспользовался тренерским челленджем, и арбитры изменили свое решение.
После игры судьи дали объяснение: «По нашему мнению, были получены четкие и убедительные доказательства того, что Дюрэнт сначала совершил контакт с мячом, блокируя бросок. Поэтому челлендж был признан успешным.
Мы рассмотрели все аспекты владения. Но ключевым моментом стало то, что Дюрэнт сначала коснулся мяча. Все последующее, на наш взгляд, является второстепенным».
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