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Очаи Агбаджи и Рональд Холланд – в Топ-10 моментов матчей НБА 12 декабря

НБА представила подборку лучших моментов игрового дня.

Топ-10 по итогам матчей 12 декабря возглавили Очаи Агбаджи («Торонто») и Рональд Холланд («Детройт»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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