Очаи Агбаджи поставил через собственного партнера по команде Якоба Пелтля
Очаи Агбаджи исполнил постер-данк.
На пути форварда «Торонто» случайно оказался его собственный партнер по команде Якоб Пелтль.
Эпизод произошел во время матча канадской команды с «Майами» (104:114).
Агбаджи набрал 13 очков и 3 подбора.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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