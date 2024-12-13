Очаи Агбаджи поставил через собственного партнера по команде Якоба Пелтля

Очаи Агбаджи исполнил постер-данк.

На пути форварда «Торонто » случайно оказался его собственный партнер по команде Якоб Пелтль .

Эпизод произошел во время матча канадской команды с «Майами » (104:114).

Агбаджи набрал 13 очков и 3 подбора.