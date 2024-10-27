Энтони Эдвардс подразнил игроков «Рэпторс» после удачной быстрой атаки
«Миннесота» обыграла «Торонто» (112:101).
На счету звездного защитника команды Энтони Эдвардса 24 очка, 6 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.
В третьей четверти при счете 67:56 в пользу его команды Эдвардс перехватил мяч на своей половине после неточного паса Грэйди Дика и убежал в быстрое нападение. Эдвардс поймал преследовавших его защитников Дика и Очаи Агбаджи на обманные движения и забросил легкий открытый двухочковый бросок из краски. Перед возвращением в защиту звездный баскетболист подразнил соперников, «расстреляв» их обоих.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Chaz NBA
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