Видео
0

Энтони Эдвардс подразнил игроков «Рэпторс» после удачной быстрой атаки

«Миннесота» обыграла «Торонто» (112:101).

На счету звездного защитника команды Энтони Эдвардса 24 очка, 6 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

В третьей четверти при счете 67:56 в пользу его команды Эдвардс перехватил мяч на своей половине после неточного паса Грэйди Дика и убежал в быстрое нападение. Эдвардс поймал преследовавших его защитников Дика и Очаи Агбаджи на обманные движения и забросил легкий открытый двухочковый бросок из краски. Перед возвращением в защиту звездный баскетболист подразнил соперников, «расстреляв» их обоих.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Chaz NBA
logoМиннесота
logoТоронто
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoЭнтони Эдвардс
logoОчаи Агбаджи
logoГрэйди Дик
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Скотти Барнс и Грэйди Дик набрали 53 очка на двоих в победной предсезонной игре с «Бостоном»
416 октября, 05:14Видео
«Я точно не против воссоединения». Энтони Эдвардс обменялся майками с Карлом-Энтони Таунсом после игры в Нью-Йорке
114 октября, 05:59Видео
Энтони Эдвардс набрал 31 очко и 3 передачи в матче против «Никс»
14 октября, 05:22Видео
Центровой «Миннесоты» Лука Гарза набрал 16 очков за 9 минут в матче с «Торонто»
64 апреля, 08:59Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Очень эффективное использование времени». Джей Джей Редик прокомментировал просмотр записей на автомойке
15 минут назад
Джей Джей Редик: «Нам всем повезло так долго наблюдать за величием Леброна Джеймса. Это настоящее безумие»
144 минуты назад
«Я всегда готов». Далтон Кнехт ответил на вызов Джей Джей Редика
259 минут назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань», «Парма» сыграет с «Самарой»
359 минут назад
Борьба за мяч между Виктором Вембаньямой и Диллоном Бруксом переросла в небольшую стычку
2сегодня, 08:31Видео
НБА. «Индиана» примет «Филадельфию», «Голден Стэйт» встретится с «Клипперс» и другие матчи
сегодня, 08:11
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» примет «Панатинаикос», «Промитеас» встретится с «Кардицасом»
сегодня, 07:55
ACB. «Реал» примет «Манресу», «Уникаха» встретится с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 07:25
Джей Хафф и Домантас Сабонис – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 07:05Видео
Дабл-дабла Луки Дончича (40+10) не хватило для победы над «Финиксом»
1сегодня, 06:53Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Милуоки» Андре Джексон попал в аварию, но избежал травмы
28 минут назад
Адриатическая лига. «Мега» примет «Игокеа», «Цедевита-Олимпия» сыграет с «Будучностью» и другие матчи
сегодня, 08:04
Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» сыграет с «Бурком», «Сен-Кантен» примет «Виллербан»
сегодня, 07:53
Чемпионат Италии. «Венеция» примет «Скафати», «Динамо Сассари» сыграет с «Тренто»
сегодня, 07:46
Чемпионат Турции. «Дарушафака» примет «Фенербахче», «Мерсин» сыграет с «Манисой»
сегодня, 07:40
Джош Гидди сфотографировался с бывшими одноклубниками после матча
сегодня, 05:29Фото
Чемпионат Франции. «Монако» в гостях разобрался с «Нанси», «Шоле» выиграл у «Парижа» и другие результаты
вчера, 21:18
Адриатическая лига. «Партизан» разгромил КРКА и увеличил серию до 6-0, «Црвена Звезда» обыграла в гостях «Задар»
вчера, 21:16
Чемпионат Италии. «Виртус» в гостях обыграл «Кремону», «Милан» одержал победу над «Наполи» и другие результаты
вчера, 21:14
Джош Гидди о «Тандер»: «Никогда не услышите от меня плохого слова об этой организации»
вчера, 19:40