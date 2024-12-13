Бронни Джеймс набрал 30 очков в выездном матче Лиги развития
Бронни Джеймс впервые сыграл в выездном матче Лиги развития НБА.
Джеймс-младший набрал 30 очков, что не спасло «Лейкерс» от поражения во встрече с «Санз» со счетом 100:106.
55-й номер драфта-2024 реализовал 13/23 с игры. В его активе 3 подбора и 2 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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