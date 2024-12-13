Бронни Джеймс набрал 30 очков в выездном матче Лиги развития

Бронни Джеймс впервые сыграл в выездном матче Лиги развития НБА.

Джеймс-младший набрал 30 очков, что не спасло «Лейкерс » от поражения во встрече с «Санз» со счетом 100:106.

55-й номер драфта-2024 реализовал 13/23 с игры. В его активе 3 подбора и 2 передачи.