Бронни Джеймс установил рекорд профессиональной карьеры в 16 очков в матче G-лиги
Бронни Джеймс помог «Саут Бэй» победить «Сан-Диего» – 119:111.
На счету новичка «Лейкерс» 16 очков, 4 подбора и 2 передачи при 6 из 15 с игры, 0 из 4 из-за дуги и 2 из 2 со штрафной линии. На игре присутствовал Леброн Джеймс.
Форвард Максвелл Льюис набрал 26 очков и 9 подборов. 23-летний защитник Дахуан Гордон был близок к трипл-даблу – 20+9+10.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
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