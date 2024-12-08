Бронни Джеймс установил рекорд профессиональной карьеры в 16 очков в матче G-лиги

Бронни Джеймс помог «Саут Бэй» победить «Сан-Диего» – 119:111.

На счету новичка «Лейкерс» 16 очков, 4 подбора и 2 передачи при 6 из 15 с игры, 0 из 4 из-за дуги и 2 из 2 со штрафной линии. На игре присутствовал Леброн Джеймс .

Форвард Максвелл Льюис набрал 26 очков и 9 подборов. 23-летний защитник Дахуан Гордон был близок к трипл-даблу – 20+9+10.