Бронни Джеймс о G-лиге: «Стараюсь учиться всему, что могу»

Бронни Джеймс считает, что выступления в G-лиге способствуют его развитию.

«Я думаю, это здорово.

Просто играю матч за матчем, стараюсь учиться всему, что могу. Всегда активен и играю в свою игру. Играю для своих партнеров по команде и тренеров. Это здорово», – сказал новичок «Лейкерс ».