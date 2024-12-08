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Бронни Джеймс о G-лиге: «Стараюсь учиться всему, что могу»

Бронни Джеймс считает, что выступления в G-лиге способствуют его развитию.

«Я думаю, это здорово.

Просто играю матч за матчем, стараюсь учиться всему, что могу. Всегда активен и играю в свою игру. Играю для своих партнеров по команде и тренеров. Это здорово», – сказал новичок «Лейкерс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Raj C. в соцсети X
logoБронни Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
G-лига
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