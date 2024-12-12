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Бронни Джеймс проведет свой первый выездной матч в G-лиге против фарм клуба «Финикса»

Бронни Джеймс расширит возможности игровой практики.

Новичок «Лейкерс» проведет свой первый выездной матч за «Саут Бэй» против «Санз».

Джеймс начал сезон с основной командой и затем присоединился к фарм-клубу на домашних матчах, в остальное время тренируясь с главным составом «Лейкерс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Шэмс Чарания
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