Бронни Джеймс проведет свой первый выездной матч в G-лиге против фарм клуба «Финикса»
Бронни Джеймс расширит возможности игровой практики.
Новичок «Лейкерс» проведет свой первый выездной матч за «Саут Бэй» против «Санз».
Джеймс начал сезон с основной командой и затем присоединился к фарм-клубу на домашних матчах, в остальное время тренируясь с главным составом «Лейкерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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