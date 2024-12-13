Кендрик Перкинс: «Оклахома» разберется с «Хьюстоном» в полуфинале Кубка НБА»

Кендрик Перкинс спрогнозировал победу «Тандер» над «Рокетс» в 1/2 Кубка НБА.

«Оклахома» разберется с «Хьюстоном » в полуфинале Кубка НБА.

Мне нравится «Хьюстон», эта команда хорошо играет в защите. Но «Оклахома» не просто так идет на первом месте. И у них есть Шэй Гилджес-Александер , который является сейчас лучшим игроком периметра в НБА.

У «Рокетс» не получится победить «Тандер» с той игрой, которую они показывали в предыдущих матчах. У «Оклахомы» много снайперов, хорош Айзейя Хартенштайн, чьи навыки плеймейкера недооцениваются. Но если «Хьюстон» хочет побороться, им надо сделать ставку на Алперена Шенгюна и рассчитывать, что он справится», – заявил эксперт ESPN.