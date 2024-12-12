«Атланта» и «Хьюстон» присоединились к «Милуоки» и «Оклахоме» в полуфиналах Кубка НБА-2024
Определились полуфиналисты Кубка НБА-2024.
«Атланта» встретится с «Милуоки» в полуфинале Востока, а «Хьюстон» сыграет с «Оклахомой» за право представлять Запад.
Матчи пройдут в Лас-Вегасе 14 декабря и будут засчитываться в показатели регулярного сезона.
Финал турнира будет сыгран там же 17 декабря. Его конечный результат и показатели не будут учтены в статистике регулярного чемпионата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Сommunications в сети X
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