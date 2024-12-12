Билеты на Кубок НБА в Лас-Вегасе подешевели после того, как были определены команды
Билеты на Кубок НБА в Лас-Вегасе упали в цене.
«Билеты на Кубок НБА в Лас-Вегасе резко упали в цене с тех пор, как были определены команды. Они надеялись на «Лейкерс», «Уорриорз», «Санз», «Клипперс», «Селтикс» или «Никс», но безрезультатно», – пишет репортер Араш Маркази.
Текущие цены:
14 декабря: «Милуоки» – «Атланта» – 29 долларов
14 декабря: «Оклахома» – «Хьюстон» – 39 долларов
17 декабря: Финал Кубка НБА – 79 долларов
Опубликовал: Геннадий Ильин
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