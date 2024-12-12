1

Билеты на Кубок НБА в Лас-Вегасе подешевели после того, как были определены команды

Билеты на Кубок НБА в Лас-Вегасе упали в цене.

«Билеты на Кубок НБА в Лас-Вегасе резко упали в цене с тех пор, как были определены команды. Они надеялись на «Лейкерс», «Уорриорз», «Санз», «Клипперс», «Селтикс» или «Никс», но безрезультатно», – пишет репортер Араш Маркази.

Текущие цены:

14 декабря: «Милуоки» – «Атланта» – 29 долларов

14 декабря: «Оклахома» – «Хьюстон» – 39 долларов

17 декабря: Финал Кубка НБА – 79 долларов

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера Араша Маркази в соцсети X
logoКубок НБА
logoАтланта
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoМилуоки
logoХьюстон
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стефен Карри: «Необходимо решить проблему нулевых засух в концовках, иначе будем посредственной командой»
сегодня, 16:50
Диллон Брукс во время интервью Джейлена Грина: «Пусть валят обратно в Голден Стэйт»
3сегодня, 15:57Видео
Трэй Янг о праздновании с «бросанием костей»: «Запланировал это с младшим братом несколько дней назад»
1сегодня, 15:44Видео
Алперен Шенгюн: «Никогда не видел, чтобы моя команда так сильно хотела победить»
2сегодня, 14:42
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Монако» в гостях разгромил «Фенербахче», «Реал» играет с «Жальгирисом» и другие матчи
433 минуты назадLive
НБА. «Бостон» примет «Детройт», «Майами» сыграет с «Торонто»
2сегодня, 19:24
НБА заинтересована в «Панатинаикосе», «Реале» и «Фенербахче»
1сегодня, 19:16
Брайан Уиндхорст: «Джимми Батлер предпочел бы подписать продление контракта с «Майами»
4сегодня, 17:51
Шэмс Чарания: «На 1000 процентов отвечаю за свои инсайды. Они полностью проверены»
4сегодня, 17:35
Леброн Джеймс, скорее всего, пропустит матч против «Миннесоты»
сегодня, 16:59
13 тренеров НБА входят в 50 самых высокооплачиваемых тренеров в США
5сегодня, 16:33Фото
Всеволод Ищенко лидирует по количеству просмотров на сайте Лиги ВТБ. Алекса Аврамович – на втором месте
сегодня, 15:31
Джимми Батлер не просил «Майами» об обмене
6сегодня, 15:10
«Автодор» подписал Чарльза Мэннинга
сегодня, 14:47
Ко всем новостям
Последние новости
Чендлер Парсонс: «В «Хьюстоне» Джимми Батлер будет считать себя первой опцией. Это не лучшая ситуация для него»
141 минуту назад
«Кингз» отказываются обсуждать возможный обмен Кигана Мюррэя
56 минут назад
Лу Уильямс: «Лучшим вариантом для Джимми Батлера являются «Рокетс»
1сегодня, 18:59
«Поднял бы Фокса и Сабониса до небес». Руководитель НБА советует Леброну Джеймсу перейти в «Сакраменто»
2сегодня, 18:39
Лу Уильямс: «Лицом женской НБА по-прежнему является Эйджа Уилсон»
сегодня, 18:16
Стефен Карри: «Необходимо решить проблему нулевых засух в концовках, иначе будем посредственной командой»
сегодня, 16:50
Майк Браун: «Как плеймейкер Домас Сабонис лучше, чем Никола Йокич»
7сегодня, 16:18
Диллон Брукс во время интервью Джейлена Грина: «Пусть валят обратно в Голден Стэйт»
3сегодня, 15:57Видео
Трэй Янг о праздновании с «бросанием костей»: «Запланировал это с младшим братом несколько дней назад»
1сегодня, 15:44Видео
Джейлен Уэллс: «Джа Морэнт — замечательный человек, который поддерживает единство команды»
2сегодня, 15:02
Рекомендуем