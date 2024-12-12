Чарльз Баркли о «Рокетс»: «Они понятия не имеют, как играть в баскетбол»
Чарльз Баркли считает, что нынешний успех «Рокетс» – это случайность.
«Они понятия не имеют, как играть в баскетбол.
Они играют в баскетбол строго на таланте. У них гораздо больше таланта, чем у «Уорриорз». У них отличные результаты, но они не готовы к прайм-тайму. Судьям пришлось отдать им победу в сегодняшнем матче.
У них блестящее будущее, но, черт возьми, им нужно научиться дисциплине, как дорожить мячом и выбирать броски», — сказал эксперт TNT.
«Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» в 1/4 финала Кубка НБА со счетом 91:90.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on TNT в соцсети X
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