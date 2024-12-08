«Никогда не видел ничего подобного». Чарльз Баркли рассказал о первой встрече с Майклом Джорданом
Чарльз Баркли поделился воспоминаниями о первой встрече с Майклом Джорданом.
Первая встреча Баркли с Джорданом произошла во время отбора в олимпийскую сборную США 1984 года в университете Индиана.
«Я никогда не видел ничего подобного.
Майкл был немного выше меня, он был силен духом, он мог обогнать любого и перепрыгнуть любого. Я никогда не видел ничего подобного, и это было до того, как он стал Майклом Джорданом. Он еще был в университете.
Я сказал: «Тренер, он будет потрясающим. Я не лучший, есть один невероятный чувак из Северной Каролины», – рассказал член Зала славы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Come And Talk 2 Me
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