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«Никогда не видел ничего подобного». Чарльз Баркли рассказал о первой встрече с Майклом Джорданом

Чарльз Баркли поделился воспоминаниями о первой встрече с Майклом Джорданом.

Первая встреча Баркли с Джорданом произошла во время отбора в олимпийскую сборную США 1984 года в университете Индиана.

«Я никогда не видел ничего подобного.

Майкл был немного выше меня, он был силен духом, он мог обогнать любого и перепрыгнуть любого. Я никогда не видел ничего подобного, и это было до того, как он стал Майклом Джорданом. Он еще был в университете.

Я сказал: «Тренер, он будет потрясающим. Я не лучший, есть один невероятный чувак из Северной Каролины», – рассказал член Зала славы.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Come And Talk 2 Me
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