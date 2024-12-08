Чарльз Баркли: «Не вступаю в дебаты по поводу Майкла и Леброна. Оба великолепны»

Чарльз Баркли раскритиковал СМИ за споры о Леброне Джеймсе и Майкле Джордане.

Член Зала славы Чарльз Баркли выразил недовольство тем, что СМИ НБА постоянно продвигают идею споров о величайшем игроке в истории.

«Я не вступаю в дебаты по поводу Майкла и Леброна, потому что считаю, что это слабая журналистика, когда ребята на ТВ и радио пытаются заставить дураков расставить игроков по порядку. Они оба великолепны.

Майкл Джордан – лучший баскетболист, против которого я когда-либо играл. Эти молодые ребята играли против Леброна. Я был удивлен на прошлой неделе, когда Эрни сказал, что Джеймс отстает от Джордана по количеству матчей с 30 очками всего на несколько матчей.

Тогда я подумал: «И он провел на семь сезонов больше?» Это поразительная статистика. Каким бы замечательным ни был Леброн, он все еще отстает от Майкла Джордана по количеству матчей с 30 очками, и он сыграл на семь сезонов больше. Это поразительно.

Даже если вы думаете, что Леброн – величайший игрок, вы этого не знаете. И я никогда не скажу ничего плохого о Леброне, потому что он потрясающий человек и потрясающий игрок», – сказал Баркли.