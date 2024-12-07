Чарльз Баркли: «Ненавижу суперкоманды, потому что это жульничество»

Чарльз Баркли заявил, что он против суперкоманд.

«Я ненавижу суперкоманды, потому что это жульничество.

Если бы в свое время мне сказали, что это будут использовать против меня, я бы сказал: «Хорошо, тогда я хочу играть в одной команде с Майклом Джорданом , Лэрри Бердом или Мэджиком Джонсоном ».

Но если вы спросите парней, Берда и Мэджика, их наследие заключается в противостоянии друг против друга. Майкл? У меня был шанс против Майкла. У Патрика Юинга был шанс против Майкла. У Карла Мэлоуна был шанс против Майкла.

Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть величайшему игроку всех времен. Мы получили свой шанс, и это была чертовски крутая игра», – сказал член Зала славы.