Чарльз Баркли: «Ненавижу суперкоманды, потому что это жульничество»
Чарльз Баркли заявил, что он против суперкоманд.
«Я ненавижу суперкоманды, потому что это жульничество.
Если бы в свое время мне сказали, что это будут использовать против меня, я бы сказал: «Хорошо, тогда я хочу играть в одной команде с Майклом Джорданом, Лэрри Бердом или Мэджиком Джонсоном».
Но если вы спросите парней, Берда и Мэджика, их наследие заключается в противостоянии друг против друга. Майкл? У меня был шанс против Майкла. У Патрика Юинга был шанс против Майкла. У Карла Мэлоуна был шанс против Майкла.
Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть величайшему игроку всех времен. Мы получили свой шанс, и это была чертовски крутая игра», – сказал член Зала славы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Come And Talk 2 Me
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