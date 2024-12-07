19

Чарльз Баркли: «Ненавижу суперкоманды, потому что это жульничество»

Чарльз Баркли заявил, что он против суперкоманд.

«Я ненавижу суперкоманды, потому что это жульничество.

 Если бы в свое время мне сказали, что это будут использовать против меня, я бы сказал: «Хорошо, тогда я хочу играть в одной команде с Майклом Джорданом, Лэрри Бердом или Мэджиком Джонсоном».

Но если вы спросите парней, Берда и Мэджика, их наследие заключается в противостоянии друг против друга. Майкл? У меня был шанс против Майкла. У Патрика Юинга был шанс против Майкла. У Карла Мэлоуна был шанс против Майкла.

Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть величайшему игроку всех времен. Мы получили свой шанс, и это была чертовски крутая игра», – сказал член Зала славы.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Come And Talk 2 Me
logoЧарльз Баркли
logoМайкл Джордан
logoПатрик Юинг
logoЛэрри Берд
logoНБА
logoКарл Мэлоун
logoМэджик Джонсон
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Не думаю, что он когда-либо совершал ошибку». Чарльз Баркли рассказал, что отличает Леброна Джеймса от других великих игроков
22сегодня, 16:46
Чарльз Баркли: «Денверу» нельзя тратить впустую лучшие годы Йокича»
194 декабря, 18:13
Чарльз Баркли: «У «Уорриорз» есть Стеф и куча простых парней»
154 декабря, 14:59
«Корабль затонул. Это «Титаник». Чарльз Баркли считает, что сезон для «Филадельфии» закончен
1427 ноября, 15:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Франц Вагнер выбыл на неопределенный срок из-за разрыва косой мышцы живота
544 минуты назад
НБА. 41+10 от Мобли помогли «Кливленду» обыграть в гостях «Шарлотт», «Бостон» встретится с «Мемфисом» и другие матчи
24сегодня, 20:30Live
Леброн Джеймс преодолел отметку в 41 000 очков в регулярных чемпионатах
6сегодня, 20:11
Маркус Смарт об обмене из «Селтикс»: «Хотелось бы, чтобы они сделали это немного иначе»
2сегодня, 19:40
«На 100 процентов за Леброна». Паоло Банкеро рассказал, почему Джеймс – его любимый игрок в НБА
сегодня, 18:38
Стивен Эй Смит объяснил, почему он не осуждает Джоэла Эмбиида: «Он всегда был травмирован»
19сегодня, 16:57
«Не думаю, что он когда-либо совершал ошибку». Чарльз Баркли рассказал, что отличает Леброна Джеймса от других великих игроков
22сегодня, 16:46
Агент Обрад Фимич: «Алексей Швед не отчислен, он в команде»
сегодня, 16:26
Дрэймонд Грин о рейтинге ESPN: «Чем обусловлено то, что Тайриз Халибертон стоит выше Джейлена Уильямса?»
2сегодня, 16:13
Единая лига ВТБ. «Зенит» обыграл ЦСКА и продлил серию до 10 побед, «Енисей» победил «Парму» в Перми
31сегодня, 15:03
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Нантер» выиграл у «Нанси», «Бурк» принимает «Ле-Ман» и другие матчи
сегодня, 20:28Live
Чемпионат Греции. «Лаврион» выиграл у «Ариса», «Перистери» был сильнее АЕКа
сегодня, 20:26
Адриатическая лига. «Будучность» разгромила «Студентски центар»
сегодня, 20:24
Джон Браун проходит обследование в Белграде для подписания контракта с «Црвеной Звездой»
сегодня, 20:21
Ксавьер Мун: «У нас 100% состав, который способен выиграть чемпионат»
1сегодня, 19:44
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» уступил «Мерсину», «Бахчешехир» был сильнее «Манисы»
сегодня, 19:29
ACB. «Андорра» проиграла «Сарагосе», «Валенсия» принимает «Жирону» и другие матчи
сегодня, 19:27Live
«Йокич никогда не отдавал передачу даже игроку уровня Матча всех звезд». Джордж Карл намекнул, что Никола Йокич лучше, чем Мэджик Джонсон
7сегодня, 18:22
Лука Дончич лидирует по количеству бросков со степбэком, Харден – второй
сегодня, 18:10
Илона Корстин: «Лидеры «Зенита» сегодня сыграли более полезно и эффективно»
сегодня, 17:39