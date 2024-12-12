Стефен Карри: «Необходимо решить проблему нулевых засух в концовках, иначе будем посредственной командой»
Стефен Карри взял на себя вину за игру «Уорриорз» в концовке матча с «Рокетс».
«Мы пытаемся понять, кто мы есть, что работает, какие комбинации нам нужно разыгрывать. Соперники отсекают наш стандартный пик-н-ролл, после которого я обычно забрасываю. Если бы я забросил последний мяч, вы, возможно, не спросили бы меня о последних двух владениях. Такова игра. Когда проигрываешь, все становится напоказ.
Нам необходимо решить проблему нулевых засух в концовках, иначе мы будем посредственной командой. Я беру на себя ответственность за то, что не смог организовать нас и не смог завершить атаки. Если мяч у меня руках, я должен забрасывать в кольцо», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт».
«Уорриорз» упустили преимущество в 6 очков менее чем за две минуты до конца матча с «Хьюстоном» (90:91) и проиграли в 1/4 финала Кубка НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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