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Стефен Карри: «Необходимо решить проблему нулевых засух в концовках, иначе будем посредственной командой»

Стефен Карри взял на себя вину за игру «Уорриорз» в концовке матча с «Рокетс».

«Мы пытаемся понять, кто мы есть, что работает, какие комбинации нам нужно разыгрывать. Соперники отсекают наш стандартный пик-н-ролл, после которого я обычно забрасываю. Если бы я забросил последний мяч, вы, возможно, не спросили бы меня о последних двух владениях. Такова игра. Когда проигрываешь, все становится напоказ.

Нам необходимо решить проблему нулевых засух в концовках, иначе мы будем посредственной командой. Я беру на себя ответственность за то, что не смог организовать нас и не смог завершить атаки. Если мяч у меня руках, я должен забрасывать в кольцо», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт».

«Уорриорз» упустили преимущество в 6 очков менее чем за две минуты до конца матча с «Хьюстоном» (90:91) и проиграли в 1/4 финала Кубка НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста The Athletic Энтони Слэйтера в соцсети X
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