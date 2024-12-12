Трэй Янг о праздновании с «бросанием костей»: «Запланировал это с младшим братом несколько дней назад»
Трэй Янг признался, что заранее подготовил празднование для выхода в 1/2 финала.
«Я запланировал это с моим младшим братом несколько дней назад.
Мы обсуждали это, и я заранее знал, что буду делать. Мы едем в Вегас, так что я должен был это сделать», – сказал разыгрывающий «Атланты».
После победы «Атланты» над «Нью-Йорком» на выезде в рамках 1/4 Кубка НБА (108:100) Янг продемонстрировал, как «бросает кости», на логотипе «Никс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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