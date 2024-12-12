Трэй Янг о праздновании с «бросанием костей»: «Запланировал это с младшим братом несколько дней назад»

Трэй Янг признался, что заранее подготовил празднование для выхода в 1/2 финала.

«Я запланировал это с моим младшим братом несколько дней назад.

Мы обсуждали это, и я заранее знал, что буду делать. Мы едем в Вегас, так что я должен был это сделать», – сказал разыгрывающий «Атланты».

После победы «Атланты» над «Нью-Йорком » на выезде в рамках 1/4 Кубка НБА (108:100) Янг продемонстрировал, как «бросает кости», на логотипе «Никс».