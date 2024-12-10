Лонни Уокер о Евролиге: «Это не то, что у вас есть один или два игрока, которые совершают все броски»

Лонни Уокер сравнил Евролигу и НБА.

«В Евролиге все играют умно, никто не играет неправильно. Здесь настоящий баскетбол. Это не то, что у вас есть один или два игрока, которые совершают все броски», – сказал бывший игрок «Лейкерс», выступающий в этом сезоне за «Жальгирис ».