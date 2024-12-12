Айзейя Хартенштайн о Шарунасе Ясикявичюсе: «Он сломал пару телевизоров во время просмотра записей, но было здорово, я многому у него научился»

Айзейя Хартенштайн высоко отозвался о Шарунасе Ясикявичюсе.

«Он жесткий и умный тренер. Сломал пару телевизоров во время просмотра записей, но было здорово тренироваться под его началом. Я многому научился.

Ясикявичюс невероятно умен, он один из лучших игроков и тренеров в истории Евролиги », – заявил центровой «Оклахомы».

Хартенштайн выступал под руководством литовского специалиста в «Жальгирисе » в сезоне-2016/17.