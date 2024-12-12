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Айзейя Хартенштайн о Шарунасе Ясикявичюсе: «Он сломал пару телевизоров во время просмотра записей, но было здорово, я многому у него научился»

Айзейя Хартенштайн высоко отозвался о Шарунасе Ясикявичюсе.

«Он жесткий и умный тренер. Сломал пару телевизоров во время просмотра записей, но было здорово тренироваться под его началом. Я многому научился.

Ясикявичюс невероятно умен, он один из лучших игроков и тренеров в истории Евролиги», – заявил центровой «Оклахомы».

Хартенштайн выступал под руководством литовского специалиста в «Жальгирисе» в сезоне-2016/17.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News в сети X
logoШарунас Ясикявичюс
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logoTurkish Airlines EuroLeague
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