Натан Менса подписал контракт с «Олимпиакосом»
Натан Менса стал игроком «Олимпиакоса».
Греческий клуб объявил о подписании контракта с центровым (26 лет, 208 см) до конца сезона-2024/25 с опцией продления на год.
Менса провел первую часть этого сезона, играя за «Остин» в G-лиге, набирая в среднем 5,3 очка, 6,9 подбора и 1,9 блок-шота в 12 матчах.
На счету ганского игрока 25 матчей в НБА за «Шарлотт», в которых он набирал в среднем 1,3 очка и 2,6 подбора за 12 минут на паркете.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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