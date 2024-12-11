Натан Менса подписал контракт с «Олимпиакосом»

Натан Менса стал игроком «Олимпиакоса».

Греческий клуб объявил о подписании контракта с центровым (26 лет, 208 см) до конца сезона-2024/25 с опцией продления на год.

Менса провел первую часть этого сезона, играя за «Остин» в G-лиге, набирая в среднем 5,3 очка, 6,9 подбора и 1,9 блок-шота в 12 матчах.

На счету ганского игрока 25 матчей в НБА за «Шарлотт», в которых он набирал в среднем 1,3 очка и 2,6 подбора за 12 минут на паркете.