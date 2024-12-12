Этторе Мессина: «Евролига все еще зрелищна, но не окупает себя. НБА может поставить европейский баскетбол на ноги»

Этторе Мессина высказался по поводу переговоров ФИБА и НБА.

Американская лига ведет «серьезные обсуждения» с международной федерацией по поводу организации нового турнира в Европе. Генеральный секретарь ФИБА Андреас Заглис заявлял , что разговоры с Евролигой об участии в процессах интеграции оказались несостоятельными.

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина прокомментировал эту ситуацию.

«Евролига все еще зрелищна, но не окупает себя. В напряженные отношения лиги с ФИБА вполне может вмешаться третья сторона, такая как НБА, которая сможет поставить европейский баскетбол на ноги и способствовать сближению с остальным баскетбольным миром», – рассудил специалист.