Этторе Мессина: «Евролига все еще зрелищна, но не окупает себя. НБА может поставить европейский баскетбол на ноги»
Этторе Мессина высказался по поводу переговоров ФИБА и НБА.
Американская лига ведет «серьезные обсуждения» с международной федерацией по поводу организации нового турнира в Европе. Генеральный секретарь ФИБА Андреас Заглис заявлял, что разговоры с Евролигой об участии в процессах интеграции оказались несостоятельными.
Главный тренер «Милана» Этторе Мессина прокомментировал эту ситуацию.
«Евролига все еще зрелищна, но не окупает себя. В напряженные отношения лиги с ФИБА вполне может вмешаться третья сторона, такая как НБА, которая сможет поставить европейский баскетбол на ноги и способствовать сближению с остальным баскетбольным миром», – рассудил специалист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем