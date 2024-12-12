Майк Браун: «Как плеймейкер Домас Сабонис лучше, чем Никола Йокич»
Майк Браун считает, что Домантас Сабонис лучше разыгрывает, чем Никола Йокич.
«Я не говорю, что Домантас Сабонис лучше Николы Йокича или что-то в этом роде. Но как плеймейкер, на мой взгляд, Домас лучше, чем Йокич», – сказал главный тренер «Сакраменто».
При этом Браун считает Йокича одним из лучших распасовщиков в истории НБА, похожим на Арвидаса Сабониса.
«Послушайте, Йокич невероятен. Он умеет все. Он не слишком быстр, но он очень умен», – отметал Браун.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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