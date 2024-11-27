Дэниэл Гэффорд – самый эффективный скорер в краске

Опубликованы десять самых эффективных скореров в краске.

NBA University представил Топ-10 игроков НБА с самой высокой эффективностью в трехсекундной зоне среди 50 лидеров по количеству бросков из краски.

Первое место в списке занимает центровой «Далласа» Дэниэл Гэффорд , который совершил 132 броска из краски и реализовал 72 процента. В тройку лидеров также входят Джарретт Аллен («Кливленд») и Домантас Сабонис («Сакраменто».