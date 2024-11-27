Дэниэл Гэффорд – самый эффективный скорер в краске
Опубликованы десять самых эффективных скореров в краске.
NBA University представил Топ-10 игроков НБА с самой высокой эффективностью в трехсекундной зоне среди 50 лидеров по количеству бросков из краски.
Первое место в списке занимает центровой «Далласа» Дэниэл Гэффорд, который совершил 132 броска из краски и реализовал 72 процента. В тройку лидеров также входят Джарретт Аллен («Кливленд») и Домантас Сабонис («Сакраменто».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA University в соцсети X
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