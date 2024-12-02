Домантас Сабонис, Никола Вучевич и Никола Йокич лидируют по бросковой эффективности (TS%) среди 50 самых результативных игроков

Европейские «большие» занимают Топ-3 бросковой эффективности НБА.

Среди 50 наиболее результативных игроков НБА Домантас Сабонис («Сакраменто »), Никола Вучевич («Чикаго ») и Никола Йокич («Денвер ») лидируют в этом сезоне по проценту True Shooting, включающему в себя реализацию бросков с учетом стоимости попаданий из-за дуги и со штрафной линии.

Первый среди защитников – баскетболист «Клипперс» Норман Пауэлл на 6-м месте.