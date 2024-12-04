Де’Аарон Фокс о Домантасе Сабонисе: «В его игре больше содержания, чем зрелищности»
Де’Аарон Фокс объяснил, почему Домантас Сабонис не получает заслуженного признания.
«Я думаю, дело в том, что его игра не яркая. В ней больше содержания, чем зрелищности.
Не знаю, может, людям это просто не нравится, но если он сумел выйти в плей-офф, дойти до финала конференции, у вас нет выбора, кроме как уважать его игру.
Не обязательно любить его игру, но вы должны ее уважать. Так что победы решают множество проблем», – сказал разыгрывающий «Сакраменто».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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