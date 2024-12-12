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Всеволод Ищенко лидирует по количеству просмотров на сайте Лиги ВТБ. Алекса Аврамович – на втором месте

Стали известны самые популярные страницы игроков Лиги ВТБ в этом сезоне.

Telegram-канал «Два кольца» опубликовал десятку игроков Единой лиги ВТБ, страницы которых просматривают чаще всего на официальном сайте турнира с момента начала сезона-2024/25.

Самые популярные игроки Лиги ВТБ:

1. Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»)

2. Алекса Аврамович (ЦСКА)

3. Александр Шашков («Парма»)

4. Андрей Зубков (МБА-МАИ)

5. Джонни О’Брайант («Уралмаш»)

6. Дуэйн Бэйкон («Зенит»)

7. Данил Певнев (МБА-МАИ)

8. Калеб Агада («Автодор»)

9. Александр Захаров («Парма»)

10. Роман Илюк (УНИКС)

Самые популярные игроки по командам:

«Автодор»: Калеб Агада, Дмитрий Халдеев, Керем Кантер

«Астана»: Данила Походяев, Григорий Мотовилов, Дэниэл Утоми

«Енисей»: Виктор Сэндерс, Владислав Одиноков, Тимофей Герасимов

«Зенит»: Дуэйн Бэйкон, Омари Спеллмэн, Егор Рыжов

«Локомотив-Кубань»: Всеволод Ищенко, Михаил Ведищев, Патрик Миллер

МБА-МАИ: Андрей Зубков, Данил Певнев, Макар Коновалов

«Пари НН»: Зак Наталл, Александр Чадов, Артём Антипов

«Парма»: Александр Шашков, Александр Захаров, Лев Свинин

«Самара»: Егор Амосов, Антон Карданахишвили, Илья Попов

УНИКС: Роман Илюк, Александр Платунов, Девон Акун-Перселл

ЦСКА: Алекса Аврамович, Владимир Карпенко, Тони Джекири

«Уралмаш»: Джонни О’Брайант, Джеремайя Мартин, Октавиус Эллис

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Два кольца»
Всеволод Ищенко
logoДуэйн Бэйкон
Калеб Агада
Данил Певнев
logoЕдиная лига ВТБ
Александр Захаров
logoАлекса Аврамович
Александр Шашков
logoДжонни О'Брайант
logoАндрей Зубков
Роман Илюк
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