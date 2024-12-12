Всеволод Ищенко лидирует по количеству просмотров на сайте Лиги ВТБ. Алекса Аврамович – на втором месте
Telegram-канал «Два кольца» опубликовал десятку игроков Единой лиги ВТБ, страницы которых просматривают чаще всего на официальном сайте турнира с момента начала сезона-2024/25.
Самые популярные игроки Лиги ВТБ:
1. Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»)
2. Алекса Аврамович (ЦСКА)
3. Александр Шашков («Парма»)
4. Андрей Зубков (МБА-МАИ)
5. Джонни О’Брайант («Уралмаш»)
6. Дуэйн Бэйкон («Зенит»)
7. Данил Певнев (МБА-МАИ)
8. Калеб Агада («Автодор»)
9. Александр Захаров («Парма»)
10. Роман Илюк (УНИКС)
Самые популярные игроки по командам:
«Автодор»: Калеб Агада, Дмитрий Халдеев, Керем Кантер
«Астана»: Данила Походяев, Григорий Мотовилов, Дэниэл Утоми
«Енисей»: Виктор Сэндерс, Владислав Одиноков, Тимофей Герасимов
«Зенит»: Дуэйн Бэйкон, Омари Спеллмэн, Егор Рыжов
«Локомотив-Кубань»: Всеволод Ищенко, Михаил Ведищев, Патрик Миллер
МБА-МАИ: Андрей Зубков, Данил Певнев, Макар Коновалов
«Пари НН»: Зак Наталл, Александр Чадов, Артём Антипов
«Парма»: Александр Шашков, Александр Захаров, Лев Свинин
«Самара»: Егор Амосов, Антон Карданахишвили, Илья Попов
УНИКС: Роман Илюк, Александр Платунов, Девон Акун-Перселл
ЦСКА: Алекса Аврамович, Владимир Карпенко, Тони Джекири
«Уралмаш»: Джонни О’Брайант, Джеремайя Мартин, Октавиус Эллис
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