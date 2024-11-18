В итоговый состав сборной России попало два игрока «Локомотива-Кубань» вместо шести

Не все вызванные в сборную России из «Локомотива-Кубань» присоединятся к команде.

В двух ближайших товарищеских матчах сборной России сыграют только два представителя «Локо»: Владислав Емченко и Андрей Мартюк .

Еще четверым игрокам, попавшим в расширенный список национальной команды, решили предоставить отдых. Речь про Всеволода Ищенко, Антона Квитковских , Кирилла Темирова и Кирилла Елатонцева.

«Мы понимаем проблематику «Локо ». У них ужасная логистика из-за закрытого аэропорта в Краснодаре, поэтому на игроков ложится дополнительная нагрузка. Зоран Лукич на связи с Андреем Ведищевым. Вместе они разобрались какие игроки наиболее нужны на этот сбор, остановившись на Емченко и Мартюке. Другие ребята будут залечивать микротравмы в эту паузу.

В этом нет ничего страшного, все решается в частном порядке. С каждым клубом у нас индивидуальный контакт. И еще раз хочу напомнить, что 20 и 22 ноября в Москве будет уникальная возможность увидеть игры нашей сборной», - сказал президент РФБ Андрей Кириленко.

Сборная России сыграет Тунисом и Ливией в товарищеском турнире, который пройдет в Москве. Сегодня, 18 ноября, национальная команда собирается в Новогорске.