В итоговый состав сборной России попало два игрока «Локомотива-Кубань» вместо шести
В двух ближайших товарищеских матчах сборной России сыграют только два представителя «Локо»: Владислав Емченко и Андрей Мартюк.
Еще четверым игрокам, попавшим в расширенный список национальной команды, решили предоставить отдых. Речь про Всеволода Ищенко, Антона Квитковских, Кирилла Темирова и Кирилла Елатонцева.
«Мы понимаем проблематику «Локо». У них ужасная логистика из-за закрытого аэропорта в Краснодаре, поэтому на игроков ложится дополнительная нагрузка. Зоран Лукич на связи с Андреем Ведищевым. Вместе они разобрались какие игроки наиболее нужны на этот сбор, остановившись на Емченко и Мартюке. Другие ребята будут залечивать микротравмы в эту паузу.
В этом нет ничего страшного, все решается в частном порядке. С каждым клубом у нас индивидуальный контакт. И еще раз хочу напомнить, что 20 и 22 ноября в Москве будет уникальная возможность увидеть игры нашей сборной», - сказал президент РФБ Андрей Кириленко.
Сборная России сыграет Тунисом и Ливией в товарищеском турнире, который пройдет в Москве. Сегодня, 18 ноября, национальная команда собирается в Новогорске.
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