Андрей Ведищев: «Пари НН» – неуступчивая команда. Они умеют создавать проблемы соперникам в игре»
Победа в матче выведет команду из Нижнего Новгорода на третье место турнирной таблицы, поражение – отбросит на пятое. «Локомотив-Кубань» подходит к матчу в статусе единоличного лидера.
«Пари НН» – неуступчивая команда. Защита и нападение у них поставлены хорошо. Они умеют создавать проблемы соперникам в игре.
Чтобы победить, нам надо быть собранными, активно принимать решения и готовиться к напряженному матчу», – заявил главный тренер краснодарцев Андрей Ведищев.
«Они достаточно агрессивно защищаются. Играют очень командно, они первые в лиге находятся по передачам результативным и входят в Топ-2 или Топ-3 по подборам на чужом щите. То есть они очень агрессивно играют и за счет этого многих соперников победили», – поделился оценкой оппонента защитник Всеволод Ищенко.
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