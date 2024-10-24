Андрей Ведищев: «Пари НН» – неуступчивая команда. Они умеют создавать проблемы соперникам в игре»

«Пари НН» примет лидера чемпионата «Локомотив-Кубань».

Победа в матче выведет команду из Нижнего Новгорода на третье место турнирной таблицы, поражение – отбросит на пятое. «Локомотив-Кубань» подходит к матчу в статусе единоличного лидера.

«Пари НН» – неуступчивая команда. Защита и нападение у них поставлены хорошо. Они умеют создавать проблемы соперникам в игре.

Чтобы победить, нам надо быть собранными, активно принимать решения и готовиться к напряженному матчу», – заявил главный тренер краснодарцев Андрей Ведищев.

«Они достаточно агрессивно защищаются. Играют очень командно, они первые в лиге находятся по передачам результативным и входят в Топ-2 или Топ-3 по подборам на чужом щите. То есть они очень агрессивно играют и за счет этого многих соперников победили», – поделился оценкой оппонента защитник Всеволод Ищенко.