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Мартюк, Кулагин, Астапкович, Емченко и Лопатин – в расширенном составе сборной России

Объявлен расширенный состав сборной России.

Национальная команда соберется в УТЦ «Новогорск». В учебно-тренировочном мероприятии, которое пройдет с 18 по 21 ноября, примут участие 25 спортсменов.

На данный момент в расширенном списке сборной России значатся

Защитники: Михаил Беленицкий (УНИКС, Казань, 22 года, 204 см), Тимофей Герасимов («Енисей», Красноярский край, 27 лет, 197 см), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань», Краснодар, 25 лет, 194 см), Илья Ермаков (ЦСКА-2, Москва, 17 лет, 193 см), Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань», 19 лет, 194 см), Владимир Карпенко (ЦСКА, Москва, 24 года, 192 см), Даниил Касаткин (МБА-МАИ, Москва, 25 года, 198 см), Макар Коновалов (МБА-МАИ, 23 года, 187 см), Дмитрий Кулагин (УНИКС, 32 года, 197 см), Александр Хоменко («Пари Нижний Новгород», 25 лет, 192 см), Александр Щербенев («Зенит», Санкт-Петербург, 24 года, 187 см)

Форварды: Антон Астапкович (ЦСКА, 30 лет, 202 см), Александр Ганькевич (ЦСКА, 29 лет, 201 см), Михаил Дулкай («Зенит-2», 19 лет, 203 см), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань», 23 года, 201 см), Андрей Лопатин (УНИКС, 26 лет, 206 см), Александр Петенев («Автодор», Саратов, 23 года, 197 см), Лев Свинин (ПАРМА, Пермь, 18 лет, 202 см), Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань», 22 года, 195 см), Марк Тихоненко (26 лет, 206 см), Александр Чадов («Пари Нижний Новгород», 22 года, 202 см)

Центровые: Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань», 22 года, 211 см), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань», 24 года, 211 см), Максим Огарков (МБА-МАИ, 18 лет, 208 см), Илья Попов («Самара», 29 лет, 210 см).

Вместе с национальной командой будут работать главный тренер Зоран Лукич (РФБ), тренеры Алексей Жуков (ЦСКА-2), Сергей Козин («Пари Нижний Новгород»), Александр Полинкевич («Самара»-2, Самара), тренер по ОФП Георгий Артемьев (РФБ), врачи по спортивной медицине Юрий Кожокарь (РФБ), Николай Шашков (ЦСКА-2), массажисты Александр Климов (ЦСКА-2), Василий Попов (РФБ), менеджеры Егор Брайнин (РФБ), Светлана Лебедева (РФБ).

По завершении сбора с 21 по 25 ноября планируется  проведение товарищеского международного турнира среди национальных мужских сборных команд России и стран Африки.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт РФБ
logoсборная России
logoЗоран Лукич
logoДмитрий Кулагин
logoАнтон Астапкович
Илья Попов
Александр Петенев
Александр Ганькевич
Антон Квитковских
Андрей Лопатин
Александр Хоменко
Тимофей Герасимов
Александр Щербенев
Андрей Мартюк
Александр Чадов
Михаил Беленицкий
Владислав Емченко
Макар Коновалов
Кирилл Елатонцев
Марк Тихоненко
Владимир Карпенко
Даниил Касаткин
Кирилл Темиров
Лев Свинин
Владимир Ермаков
Всеволод Ищенко
Максим Огарков
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