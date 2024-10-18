Мартюк, Кулагин, Астапкович, Емченко и Лопатин – в расширенном составе сборной России

Объявлен расширенный состав сборной России.

Национальная команда соберется в УТЦ «Новогорск». В учебно-тренировочном мероприятии, которое пройдет с 18 по 21 ноября, примут участие 25 спортсменов.

На данный момент в расширенном списке сборной России значатся

Защитники: Михаил Беленицкий (УНИКС, Казань, 22 года, 204 см), Тимофей Герасимов («Енисей», Красноярский край, 27 лет, 197 см), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань», Краснодар, 25 лет, 194 см), Илья Ермаков (ЦСКА-2, Москва, 17 лет, 193 см), Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань», 19 лет, 194 см), Владимир Карпенко (ЦСКА, Москва, 24 года, 192 см), Даниил Касаткин (МБА-МАИ, Москва, 25 года, 198 см), Макар Коновалов (МБА-МАИ, 23 года, 187 см), Дмитрий Кулагин (УНИКС, 32 года, 197 см), Александр Хоменко («Пари Нижний Новгород», 25 лет, 192 см), Александр Щербенев («Зенит», Санкт-Петербург, 24 года, 187 см)

Форварды: Антон Астапкович (ЦСКА, 30 лет, 202 см), Александр Ганькевич (ЦСКА, 29 лет, 201 см), Михаил Дулкай («Зенит-2», 19 лет, 203 см), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань», 23 года, 201 см), Андрей Лопатин (УНИКС, 26 лет, 206 см), Александр Петенев («Автодор», Саратов, 23 года, 197 см), Лев Свинин (ПАРМА, Пермь, 18 лет, 202 см), Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань», 22 года, 195 см), Марк Тихоненко (26 лет, 206 см), Александр Чадов («Пари Нижний Новгород», 22 года, 202 см)

Центровые: Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань», 22 года, 211 см), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань», 24 года, 211 см), Максим Огарков (МБА-МАИ, 18 лет, 208 см), Илья Попов («Самара», 29 лет, 210 см).

Вместе с национальной командой будут работать главный тренер Зоран Лукич (РФБ), тренеры Алексей Жуков (ЦСКА-2), Сергей Козин («Пари Нижний Новгород»), Александр Полинкевич («Самара»-2, Самара), тренер по ОФП Георгий Артемьев (РФБ), врачи по спортивной медицине Юрий Кожокарь (РФБ), Николай Шашков (ЦСКА-2), массажисты Александр Климов (ЦСКА-2), Василий Попов (РФБ), менеджеры Егор Брайнин (РФБ), Светлана Лебедева (РФБ).

По завершении сбора с 21 по 25 ноября планируется проведение товарищеского международного турнира среди национальных мужских сборных команд России и стран Африки.