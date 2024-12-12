0

Дайсон Дэниэлс: «В «Новом Орлеане» я боялся что-либо делать, но в этом сезоне я играю свободно»

Дайсон Дэниэлс объяснил, как ему удалось раскрыться в «Атланте».

«Перейдя в «Атланту», я как будто начал все с нуля. Я хотел прийти в новую команду с ясной головой и ясным умом. Это, наверное, самое главное, что я вынес из начала этого сезона по сравнению с сезонами в «Новом Орлеане» – у меня просто свободный ум. Я играю свободно. Я не беспокоюсь ни о чем, что говорят во внешнем мире, или о чем-то подобном.

В «Новом Орлеане» во мне накопилось так много умственно и физически. Я боялся что-либо делать. Но в этом сезоне я играю свободно. Я стал самим собой», – признался атакующий защитник «Атланты».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Young Man and The Three
logoДайсон Дэниэлс
logoАтланта
logoНБА
logoНовый Орлеан
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зак Лоу: «Трэй Янг великолепно разыгрывает. «Атланта» очень здорово окружила его игроками, умеющими открываться»
8сегодня, 08:32
Дайсон Дэниэлс: «Трудно сдерживать такого, как Йокич. Сегодня он прибил нас»
9 декабря, 11:14
Дрэймонд Грин о рейтинге ESPN: «Чем обусловлено то, что Тайриз Халибертон стоит выше Джейлена Уильямса?»
47 декабря, 16:13
Виктор Вембаньяма и Дайсон Дэниэлс – лучшие оборонительные игроки октября и ноября
123 декабря, 21:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Всеволод Ищенко лидирует по количеству просмотров на сайте Лиги ВТБ. Алекса Аврамович – на втором месте
16 минут назад
Джимми Батлер не просил «Майами» об обмене
437 минут назад
«Автодор» подписал Чарльза Мэннинга
сегодня, 14:47
Джимми Батлер заинтересован в присоединении к «Бруклину» следующим летом
2сегодня, 14:07
Патрик Беверли: «Лейкерс» – это задница. Им нужен центровой»
3сегодня, 13:59
«Партизан» оштрафован на 34 000 евро за беспорядки болельщиков
сегодня, 13:52
Крис Пол о том, когда он завершит карьеру: «Может быть, через год или два»
сегодня, 13:43
Евролига. «Фенербахче» примет «Монако», «Реал» сыграет с «Жальгирисом» и другие матчи
сегодня, 13:30
«Посмотрел, кто будет судить, и знал, как все пройдет». Том Тибодо ответил на вопрос о судействе
6сегодня, 12:15
Марк Стейн: «Мэверикс» находятся в неподходящих условиях для приобретения Джимми Батлера»
4сегодня, 11:53
Ко всем новостям
Последние новости
Трэй Янг о праздновании с «бросанием костей»: «Запланировал это с младшим братом несколько дней назад»
3 минуты назадВидео
Джейлен Уэллс: «Джа Морэнт — замечательный человек, который поддерживает единство команды»
145 минут назад
Кайл Кузма: «Догадывался, что будем испытывать некоторые проблемы, но не до такой степени»
50 минут назад
Алперен Шенгюн: «Никогда не видел, чтобы моя команда так сильно хотела победить»
2сегодня, 14:42
Премьер-лига. Женщины. «Енисей» играет с МБА, московское «Динамо» примет УГМК и другие матчи
сегодня, 12:25Live
Евролига не стала снимать дисквалификацию с Кендрика Нанна, который пропустит матч с «Анадолу Эфесом»
сегодня, 10:43
Адриатическая лига. «Задар» примет «Борац Чачак»
сегодня, 08:16
Эй Джей Лоусон подпишет двусторонний контракт с «Торонто»
сегодня, 07:54
Бронни Джеймс проведет свой первый выездной матч в G-лиге против фарм клуба «Финикса»
сегодня, 07:50
Алперен Шенгюн: «Мы нацелились на титул. Это будет большая битва с «Оклахомой»
5сегодня, 07:15
Рекомендуем