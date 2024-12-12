Дайсон Дэниэлс: «В «Новом Орлеане» я боялся что-либо делать, но в этом сезоне я играю свободно»
Дайсон Дэниэлс объяснил, как ему удалось раскрыться в «Атланте».
«Перейдя в «Атланту», я как будто начал все с нуля. Я хотел прийти в новую команду с ясной головой и ясным умом. Это, наверное, самое главное, что я вынес из начала этого сезона по сравнению с сезонами в «Новом Орлеане» – у меня просто свободный ум. Я играю свободно. Я не беспокоюсь ни о чем, что говорят во внешнем мире, или о чем-то подобном.
В «Новом Орлеане» во мне накопилось так много умственно и физически. Я боялся что-либо делать. Но в этом сезоне я играю свободно. Я стал самим собой», – признался атакующий защитник «Атланты».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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