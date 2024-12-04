Виктор Вембаньяма и Дайсон Дэниэлс – лучшие оборонительные игроки октября и ноября

Виктор Вембаньяма и Дайсон Дэниэлс признаны лучшими игроками защиты.

НБА объявила, что центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма и атакующий защитник «Атланты» Дайсон Дэниэлс признаны лучшими оборонительными игроками октября и ноября в Западной и Восточной конференциях соответственно.

В этом сезоне НБА впервые ввела награду «Лучший оборонительный игрок месяца».

Вембаньяма лидирует в лиге по блок-шотам (3,56 в среднем за матч), а также делает в среднем 1,31 перехвата. На его счету 45,9% от общего количества блок-шотов «Сперс».

Дэниэлс является лидером лиги по перехватам – 3,0 в среднем за матч.