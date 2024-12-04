Виктор Вембаньяма и Дайсон Дэниэлс – лучшие оборонительные игроки октября и ноября
Виктор Вембаньяма и Дайсон Дэниэлс признаны лучшими игроками защиты.
НБА объявила, что центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма и атакующий защитник «Атланты» Дайсон Дэниэлс признаны лучшими оборонительными игроками октября и ноября в Западной и Восточной конференциях соответственно.
В этом сезоне НБА впервые ввела награду «Лучший оборонительный игрок месяца».
Вембаньяма лидирует в лиге по блок-шотам (3,56 в среднем за матч), а также делает в среднем 1,31 перехвата. На его счету 45,9% от общего количества блок-шотов «Сперс».
Дэниэлс является лидером лиги по перехватам – 3,0 в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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