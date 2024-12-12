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Зак Лоу: «Трэй Янг великолепно разыгрывает. «Атланта» очень здорово окружила его игроками, умеющими открываться»

Зак Лоу высоко оценивает «Хоукс».

«Джейлен Джонсон будет на Матче всех звезд. Возможно, не в этом году, но скоро. Заккари Рисаше будет хорош, он знает, что делать на площадке. За «Хоукс» интересно наблюдать.

Трэй Янг великолепно разыгрывает. Не кардинальная смена приоритетов его нападения, но работы по адаптации достаточно, чтобы вся экосистема команды выглядела правильной. «Атланта» очень здорово окружила его игроками, умеющими открываться: Джонсон, Дайсон Дэниэлс, Рисаше, Богдан Богданович. Одно следует за другим. Де’Андре Хантер выглядит превосходно», – заключил обозреватель.

«Атланта» прошла в 1/2 Кубка НБА, победив «Нью-Йорк» в выездном матче.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Зака Лоу
logoДайсон Дэниэлс
logoАтланта
logoДжейлен Джонсон
logoТрэй Янг
logoНБА
Зак Лоу
logoДе′Андре Хантер
logoБогдан Богданович
logoЗаккари Рисаше
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