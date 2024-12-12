Зак Лоу: «Трэй Янг великолепно разыгрывает. «Атланта» очень здорово окружила его игроками, умеющими открываться»
Зак Лоу высоко оценивает «Хоукс».
«Джейлен Джонсон будет на Матче всех звезд. Возможно, не в этом году, но скоро. Заккари Рисаше будет хорош, он знает, что делать на площадке. За «Хоукс» интересно наблюдать.
Трэй Янг великолепно разыгрывает. Не кардинальная смена приоритетов его нападения, но работы по адаптации достаточно, чтобы вся экосистема команды выглядела правильной. «Атланта» очень здорово окружила его игроками, умеющими открываться: Джонсон, Дайсон Дэниэлс, Рисаше, Богдан Богданович. Одно следует за другим. Де’Андре Хантер выглядит превосходно», – заключил обозреватель.
«Атланта» прошла в 1/2 Кубка НБА, победив «Нью-Йорк» в выездном матче.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Зака Лоу
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем