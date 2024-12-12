Зак Лоу: «Трэй Янг великолепно разыгрывает. «Атланта» очень здорово окружила его игроками, умеющими открываться»

Зак Лоу высоко оценивает «Хоукс».

«Джейлен Джонсон будет на Матче всех звезд. Возможно, не в этом году, но скоро. Заккари Рисаше будет хорош, он знает, что делать на площадке. За «Хоукс» интересно наблюдать.

Трэй Янг великолепно разыгрывает. Не кардинальная смена приоритетов его нападения, но работы по адаптации достаточно, чтобы вся экосистема команды выглядела правильной. «Атланта» очень здорово окружила его игроками, умеющими открываться: Джонсон, Дайсон Дэниэлс, Рисаше, Богдан Богданович . Одно следует за другим. Де’Андре Хантер выглядит превосходно», – заключил обозреватель.

«Атланта » прошла в 1/2 Кубка НБА, победив «Нью-Йорк» в выездном матче.