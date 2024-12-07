Дрэймонд Грин о рейтинге ESPN: «Чем обусловлено то, что Тайриз Халибертон стоит выше Джейлена Уильямса?»

Дрэймонд Грин высказался о рейтинге игроков до 25 лет по версии ESPN.

«Я ненавижу эти рейтинги. Я ненавижу эти рейтинги всей душой.

Например, Дайсон Дэниэлс проводит очень хороший сезон за «Атланту», но два месяца назад в него никто не верил. Теперь он 23-й в списке. Нет Кэма Томаса ? Чем обусловлено то, что Тайриз Халибертон стоит выше Джейлена Уильямса ?

Поймите меня правильно – Тайриз очень хороший игрок, участник Матча всех звезд и олимпийский чемпион. Но у Джейлена Уильямса больше потенциал. Джейлен ростом 205 сантиметров, умеет отдавать передачи, бросать, проходить под кольцо. Две недели назад он играл в центре, а потом перешел на позицию разыгрывающего защитника.

Когда я вижу такие рейтинги, мне интересно, кто их удтверждает. Да, Тайриз добился большего, но потенциал Джейлена Уильямса выше, чем у многих в этом списке. Не только у Тайриза», – сказал форвард «Голден Стэйт ».