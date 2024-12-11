«У них нет другого выбора». Гилберт Аренас считает, что «Майами» должен обменять Джимми Батлера
Гилберт Аренас считает, что у «Хит» не выбора, кроме как обменять Джимми Батлера.
«На данный момент у них нет другого выбора.
Он как Кавай Ленард. Он один из тех, кто может проснуться утром и решить, что он больше не хочет находиться в этой команде. И вы не получите за него ничего. Он может просто подписаться с той же командой, которая хотела его выменять. Если вы не можете с уверенностью сказать, что он не выйдет из контракта, вам придется его обменять.
Почему команды так боятся отпускать игроков? Это одна из тех ситуаций, когда вы просто не можете позволить этому случиться. Он может проснуться и сказать: «Хорошо, я ухожу в «Филадельфию». Я хочу играть с Эмбиидом». И вы не получите ничего взамен. Нужно попытаться обменять его и получить что-то взамен», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
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