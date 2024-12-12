Патрик Беверли: «Лейкерс» – это задница. Им нужен центровой»
Патрик Беверли жестко высказался о нынешнем составе «Лейкерс».
«Лейкерс» — это задница, честно говоря. Дело не в Джей Джей Редике. Дело и в тренерах, и в игроках. «Лейкерс» просто не очень хороши.
Им нужен пятый номер. Многие боятся это сказать, но нельзя играть с Энтони Дэвисом на позиции пятого номера. Они добились успеха, выиграв чемпионат в «пузыре», потому что у них был пятый номер. Им нужен центровой. Им нужно беречь Энтони Дэвиса», – сказал бывший игрок «Лейкерс» в своем подкасте.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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