Патрик Беверли: «Лейкерс» – это задница. Им нужен центровой»

Патрик Беверли жестко высказался о нынешнем составе «Лейкерс».

«Лейкерс » — это задница, честно говоря. Дело не в Джей Джей Редике. Дело и в тренерах, и в игроках. «Лейкерс» просто не очень хороши.

Им нужен пятый номер. Многие боятся это сказать, но нельзя играть с Энтони Дэвисом на позиции пятого номера. Они добились успеха, выиграв чемпионат в «пузыре», потому что у них был пятый номер. Им нужен центровой. Им нужно беречь Энтони Дэвиса », – сказал бывший игрок «Лейкерс» в своем подкасте.