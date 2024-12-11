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Колби Ковингтон: «Леброн, ты гребаный подонок, и я надеюсь, что тебя посадят в одну камеру с Дидди»

Колби Ковингтон начал пресс-конференцию с критики в адрес Леброна Джеймса.

«Поскольку я – герой дня, герой шоу, я хочу спросить Леброна, что он имеет в виду, говоря: «Нет вечеринки лучше, чем вечеринка Дидди»?

Я действительно хочу знать. Леброн, на скольких вечеринках Дидди ты был? Мне очень интересно. По этой причине ты ушел из социальных сетей? Из-за негативной реакции на то, что ты часто бывал на вечеринках Дидди?

Печально, многие считали его примером для подражания. Леброн, ты гребаный подонок, и я надеюсь, что тебя посадят в одну камеру с Дидди, – заявил боец UFC.

Известный рэпер P. Diddy был арестован по делу о секс-трафике, организации проституции и рэкете. Ключевым объектом расследования стали вечеринки бизнесмена и музыканта.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс упоминал мероприятия рэпера во время живого стрима четыре года назад. «Нет вечеринки лучше, чем вечеринка Дидди», – заявил баскетболист.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт COMBAT в соцсети X
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