Колби Ковингтон: «Леброн, ты гребаный подонок, и я надеюсь, что тебя посадят в одну камеру с Дидди»
«Поскольку я – герой дня, герой шоу, я хочу спросить Леброна, что он имеет в виду, говоря: «Нет вечеринки лучше, чем вечеринка Дидди»?
Я действительно хочу знать. Леброн, на скольких вечеринках Дидди ты был? Мне очень интересно. По этой причине ты ушел из социальных сетей? Из-за негативной реакции на то, что ты часто бывал на вечеринках Дидди?
Печально, многие считали его примером для подражания. Леброн, ты гребаный подонок, и я надеюсь, что тебя посадят в одну камеру с Дидди, – заявил боец UFC.
Известный рэпер P. Diddy был арестован по делу о секс-трафике, организации проституции и рэкете. Ключевым объектом расследования стали вечеринки бизнесмена и музыканта.
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс упоминал мероприятия рэпера во время живого стрима четыре года назад. «Нет вечеринки лучше, чем вечеринка Дидди», – заявил баскетболист.
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