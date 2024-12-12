Леброн Джеймс отсутствует в расположении «Лейкерс» по «личным причинам»
Леброн Джеймс не тренируется с командой.
«Лейкерс» получили передышку после воскресного матча с «Портлендом», который Джеймс пропустил в связи с травмой ступни.
«Леброн сейчас не с командой. Он отсутствует по личным причинам.
В последней игре он несколько раз просил замену из-за усталости. Мы должны понимать, что совокупный эффект от его игрового времени и количества матчей будет сказываться, и воскресная встреча стала неплохой возможностью дать ему отдохнуть», – объяснил ситуацию главный тренер команды Джей Джей Редик.
Информации по готовности форварда принять участие во встрече с «Миннесотой» в пятницу пока нет.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Hoops Wire
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