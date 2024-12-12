Леброн Джеймс отсутствует в расположении «Лейкерс» по «личным причинам»

Леброн Джеймс не тренируется с командой.

«Лейкерс » получили передышку после воскресного матча с «Портлендом », который Джеймс пропустил в связи с травмой ступни.

«Леброн сейчас не с командой. Он отсутствует по личным причинам.

В последней игре он несколько раз просил замену из-за усталости. Мы должны понимать, что совокупный эффект от его игрового времени и количества матчей будет сказываться, и воскресная встреча стала неплохой возможностью дать ему отдохнуть», – объяснил ситуацию главный тренер команды Джей Джей Редик .

Информации по готовности форварда принять участие во встрече с «Миннесотой» в пятницу пока нет.