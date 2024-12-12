Трэй Янг «бросил кости» на логотипе «Никс» после победы, обеспечившей поездку в Лас-Вегас

Трэй Янг продолжает свое противостояние с «Мэдисон-сквер-гарден».

После победы на выезде в рамках 1/4 Кубка НБА (108:100) разыгрывающий «Атланты» продемонстрировал, как «бросает кости», на логотипе «Нью-Йорка ».

Это вторая победа «Хоукс» над «Никс» в этом сезоне, после первой Янг обратился к присутствовавшим на матче в Атланте болельщикам соперника: «Тащите свои задницы домой!».