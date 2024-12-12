Трэй Янг «бросил кости» на логотипе «Никс» после победы, обеспечившей поездку в Лас-Вегас
Трэй Янг продолжает свое противостояние с «Мэдисон-сквер-гарден».
После победы на выезде в рамках 1/4 Кубка НБА (108:100) разыгрывающий «Атланты» продемонстрировал, как «бросает кости», на логотипе «Нью-Йорка».
Это вторая победа «Хоукс» над «Никс» в этом сезоне, после первой Янг обратился к присутствовавшим на матче в Атланте болельщикам соперника: «Тащите свои задницы домой!».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
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