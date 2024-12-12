Джейлен Брансон об издевках Трэя Янга: «Нам надо выигрывать матчи, если мы не хотим, чтобы он это делал»

«Нью-Йорк» уступил «Атланте» в 1/4 финала Кубка НБА (100:108).

Разыгрывающий Джейлен Брансон набрал 14 очков, 8 передач и 4 подбора, реализовав 5 из 15 бросков с игры, 2 из 6 из-за дуги и 2 из 3 штрафных.

Защитника «Никс» спросили, что он думает о насмешливом жесте Янга , «бросавшего кости» на логотипе команды.

«Нам надо выигрывать матчи, если мы не хотим, чтобы он это делал», – ответил баскетболист.