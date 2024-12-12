  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейлен Брансон об издевках Трэя Янга: «Нам надо выигрывать матчи, если мы не хотим, чтобы он это делал»
1

Джейлен Брансон об издевках Трэя Янга: «Нам надо выигрывать матчи, если мы не хотим, чтобы он это делал»

«Нью-Йорк» уступил «Атланте» в 1/4 финала Кубка НБА (100:108).

Разыгрывающий Джейлен Брансон набрал 14 очков, 8 передач и 4 подбора, реализовав 5 из 15 бросков с игры, 2 из 6 из-за дуги и 2 из 3 штрафных.

Защитника «Никс» спросили, что он думает о насмешливом жесте Янга, «бросавшего кости» на логотипе команды.

«Нам надо выигрывать матчи, если мы не хотим, чтобы он это делал», – ответил баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Послематчевое интервью Джейлена Брансона, Clutch Points в сети X
logoАтланта
logoНью-Йорк
logoКубок НБА
logoНБА
logoТрэй Янг
logoДжейлен Брансон
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трэй Янг «бросил кости» на логотипе «Никс» после победы, обеспечившей поездку в Лас-Вегас
137 минут назадВидео
Кубок НБА. 1/4 финала. «Нью-Йорк» уступил «Атланте», «Голден Стэйт» играет в гостях с «Хьюстоном»
85сегодня, 03:39Live
«Ну ты и засранец». Джош Харт пошутил о призовых за Кубок НБА
25 декабря, 05:14Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
«Спорт объединяет». Димитрис Итудис резко отреагировал на вопрос, назвавший Россию «страной-террористом»
8 минут назад
Трэй Янг «бросил кости» на логотипе «Никс» после победы, обеспечившей поездку в Лас-Вегас
137 минут назадВидео
Кубок НБА. 1/4 финала. «Нью-Йорк» уступил «Атланте», «Голден Стэйт» играет в гостях с «Хьюстоном»
85сегодня, 03:39Live
Еврокубок. «Клуж» выиграл у «Бурка», «Бешикташ» был сильнее «Бахчешехира» и другие результаты
вчера, 20:57
Макс Струс дебютирует в сезоне в матче против «Вашингтона»
4вчера, 20:38
Винс Картер и Трэйси Макгрэйди стали миноритарными владельцами команды НФЛ «Баффало»
1вчера, 20:22
Брендан Хэйвуд: «Новицки говорил, что если бы «Майами» действительно хотел создать «Большое трио», то взял бы его»
2вчера, 20:08
Колби Ковингтон: «Леброн, ты гребаный подонок, и я надеюсь, что тебя посадят в одну камеру с Дидди»
13вчера, 19:57
«У них нет другого выбора». Гилберт Аренас считает, что «Майами» должен обменять Джимми Батлера
5вчера, 19:36
Грант Уильямс перенес операцию на колене и вернется через 9-12 месяцев
5вчера, 19:05
Ко всем новостям
Последние новости
Андреас Пистиолис о матче против «Енисея»: «Начали сильно, в третьей четверти утратили концентрацию»
вчера, 20:28
«Никакой Евролиги, я остаюсь в Еврокубке». Патрик Беверли решил остаться в «Хапоэле»
вчера, 18:57
Андрей Кириленко: «Всегда получал особое удовольствие от игры в европейском баскетболе»
вчера, 18:31
Андрей Ведищев о поражении от «Пармы»: «Все закономерно, они играли лучше»
вчера, 18:05
Натан Менса подписал контракт с «Олимпиакосом»
вчера, 16:56
МБА-МАИ опубликовала ролик с прослушкой скамейки
вчера, 15:43Видео
Тайлер Хирро: «Хотел бы стать участником Матча всех звезд. Я этого достоин»
5вчера, 15:34
Инсайдер Зак Лоу: «Айзейя Хартенштайн стал идеальным приобретением для «Оклахомы»
1вчера, 15:29
Артурс Жагарс выбыл на неопределенный срок с травмой связок правой ноги
вчера, 14:04
Яннис Адетокумбо: «Очень рад, что поедем в Вегас. У нас есть незаконченное дело»
1вчера, 13:58
Рекомендуем