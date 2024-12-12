Име Удока: «Всегда можно положиться на защиту, когда броски не залетают в корзину»

Име Удока похвалил свою команду после победы над «Уорриорз».

«Мы продолжали сражаться и не сдавались. Кажется, проигрывали 83:90 (84:90), так что завершили игру рывком 8:0.

Мы остановили их нападение, реализовали наиболее важные броски, боролись за свободные мячи, что помогло получить решающие штрафные броски, отлично менялись в последнем владении, чтобы перекрыть все возможности в атаке.

У нас были и другие возможности, но мы не слишком хорошо бросали. Я постоянно повторяю, что всегда можно положиться на защиту, когда броски не залетают в корзину. Нам удалось удержать «Голден Стэйт » в рамках 90 очков. Значительно лучше, чем на прошлой неделе.

8 нарушений правила 24 секунд. 30 очков с их потерь. И всего 9 штрафных бросков у соперника. Это рецепт успеха через защиту», – заявил главный тренер «Хьюстона ».